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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США в связи с победой Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Арнольд&nbsp;Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Актер и бывший губернатор штата Калифорния (2003–2011) Арнольд Шварценеггер опроверг слухи о своем отъезде из США в связи с приходом к власти Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в X.

«Не верьте фальшивым новостям. Я родился в Австрии, но «был сделан» в Америке, и я никогда не уеду отсюда», — написал Шварценеггер.

В посте актер также выложил скриншот публикации, в которой утверждалось, что он якобы «объявил об отъезде из Америки» со словами «Я устал от бреда Трампа».

В октябре 2024-го Шварценеггер пообещал проголосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Актер раскритиковал ее противника — республиканца Дональда Трампа — за заявление о том, что Америка — это «мусорный бак для всего мира».

Выборы главы государства в США прошли 5 ноября, их выиграл Трамп. 20 января 2025 года он принес присягу и стал 47-м президентом Соединенных Штатов.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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