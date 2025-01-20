Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США в связи с победой Трампа
Актер и бывший губернатор штата Калифорния (2003–2011) Арнольд Шварценеггер опроверг слухи о своем отъезде из США в связи с приходом к власти Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в X.
«Не верьте фальшивым новостям. Я родился в Австрии, но «был сделан» в Америке, и я никогда не уеду отсюда», — написал Шварценеггер.
В посте актер также выложил скриншот публикации, в которой утверждалось, что он якобы «объявил об отъезде из Америки» со словами «Я устал от бреда Трампа».
В октябре 2024-го Шварценеггер пообещал проголосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Актер раскритиковал ее противника — республиканца Дональда Трампа — за заявление о том, что Америка — это «мусорный бак для всего мира».
Выборы главы государства в США прошли 5 ноября, их выиграл Трамп. 20 января 2025 года он принес присягу и стал 47-м президентом Соединенных Штатов.
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