Ефимов сообщил о выделении более 20 га в ЗАО на масштабные инвестпроекты

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Власти Москвы в 2024 году предоставили девелоперам несколько участков общей площадью 21,5 га в Западном административном округе (ЗАО) столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Объекты переданы в рамках реализации программы масштабных инвестиционных проектов (МаИП), которая позволяет развивать городскую инфраструктуру, а также создавать рабочие места в разных районах.

«В прошлом году в ЗАО инвесторам и застройщику предоставлено 21,5 га земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов, — рассказал Ефимов. — Общая площадь возводимой недвижимости превысит 335 тыс. кв. м». По итогу реализации проектов город получит новые промышленные, коммерческие, социальные и транспортные объекты.

Для реализации МаИП, которая способствует развитию городской инфраструктуры, а также позволяет создавать рабочие места на новых и расширяющихся производствах и в общественно-деловых комплексах, правительство Москвы предоставляет земельные участки в аренду на пять лет по льготной ставке 1 руб. в год. За это время предприниматели должны завершить строительство.

Столичные власти уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных производств и активно привлекают инвесторов в сектор промышленности. В частности, город предоставил по льготной ставке два земельных участка общей площадью около 12 га для строительства новых заводов в районе Очаково-Матвеевское. Там появятся предприятия по выпуску комплектующих для коммунальной техники, стройматериалов и производственно-логистический комплекс. Всё вместе это позволит создать в городе более 2 тыс. новых рабочих мест.

Помимо промышленных и инфраструктурных предприятий в Западном АО властями города было выделено почти 6,5 га земли для строительства социально значимых объектов. В частности, в районе Солнцево на площади 1,2 га возведут новый жилой комплекс с детским садом на 350 мест, а на участке размером 2,8 га в Раменках построят многофункциональный медицинский комплекс площадью 75 тыс. кв. м, что позволит создать дополнительные рабочие места для профильных специалистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что с 2022 года город предоставил предпринимателям около 700 га земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, при этом более половины из них (360 га) было выделено в 2024 году.