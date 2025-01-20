 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В женских консультациях Москвы заработал алгоритм помощи при бесплодии

Ракова: в Москве запустили клиентский путь для диагностики и лечения бесплодия
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичные власти разработали и утвердили первый клиентский путь для помощи женщинам, которые долгое время не могут забеременеть. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, в рамках которого открыли уже пять центров женского здоровья, а также запустили программу помощи, позволяющую женщинам позаботиться о своем репродуктивном здоровье и грамотно запланировать беременность.

«Очень важно, чтобы каждая из них четко понимала, куда и когда ей нужно обратиться на каждом этапе, — подчеркнула заммэра. — Поэтому в прошлом году мы ввели первый клиентский путь ведения беременности, а сейчас — еще один. Он нужен для оказания максимально эффективной помощи женщинам при бесплодии».

Ракова уточнила, что данная программа является бесплатной для жительниц города и рассчитана на 12 месяцев. Проект, доступный в столичных женских консультациях и центрах женского здоровья, включает в себя комплекс исследований для выявления точной причины нарушения репродуктивной функции, лечение, а также при необходимости дальнейшую маршрутизацию в клиники для применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Отметим, что на первом этапе программы врачи оценивают работу эндокринной системы и количество яйцеклеток в яичниках пациентки. Для этого специалист проведет осмотр и предложит сделать УЗИ матки и придатков и сдать необходимые анализы: мазки на микрофлору и инфекции, передающиеся половым путем, а также анализы крови на гормоны. При необходимости доктор выдает направления на дополнительные исследования, в частности гистероскопию, лапароскопию и другие.

После того как врач соберет все необходимые данные, он сможет точно определить причины бесплодия. В зависимости от характера заболевания пациентке может быть назначено консервативное или оперативное лечение, в том числе у специалистов узкого профиля — психолога или эндокринолога. Кстати, оба этих врача наряду с терапевтом и акушером-гинекологом осуществляют прием пациенток в Центрах женского здоровья.

В рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи столичные врачи будут делать все возможное, чтобы беременность могла наступить естественным путем. Если же по истечении 12 месяцев желаемый результат не будет достигнут, а также в случае, если самостоятельное наступление беременности заведомо невозможно, женщину направляют в специализированную клинику, где ей помогут стать матерью при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе при помощи бесплатной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года

Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют

ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
беременность здравоохранение Москва клиентский сервис Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
К департаменту Маска подадут иск сразу после инаугурацииПолитика, 17:37
С бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна сняли судимостьОбщество, 17:28
Путин обсудил с Совбезом России предстоящую инаугурацию ТрампаПолитика, 17:23
Проблемы сервисов аналитики маркетплейсов, о которых стоит знать сейлеруPro, 17:14
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Импорт Китаем сырой нефти из России стал рекордным в 2024 годуЭкономика, 17:08
Эр-Рияд не принял итоговое решение о присоединении к БРИКСПолитика, 17:05
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В женских консультациях Москвы заработал алгоритм помощи при бесплодииГород, 17:04
Инаугурация Дональда Трампа. ОнлайнПолитика, 17:00
Путин в поздравлении Трампу заявил о готовности к диалогу⁠Политика, 16:53
Сын Трампа выпустил лимитированное вино к инаугурации отцаВино, 16:51
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 16:49
Onda Cero узнала о планах Анчелотти досрочно покинуть «Реал»Спорт, 16:42
В ЕК сообщили о попытке фон дер Ляйен организовать встречу с ТрампомПолитика, 16:37