В женских консультациях Москвы заработал алгоритм помощи при бесплодии

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичные власти разработали и утвердили первый клиентский путь для помощи женщинам, которые долгое время не могут забеременеть. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, в рамках которого открыли уже пять центров женского здоровья, а также запустили программу помощи, позволяющую женщинам позаботиться о своем репродуктивном здоровье и грамотно запланировать беременность.

«Очень важно, чтобы каждая из них четко понимала, куда и когда ей нужно обратиться на каждом этапе, — подчеркнула заммэра. — Поэтому в прошлом году мы ввели первый клиентский путь ведения беременности, а сейчас — еще один. Он нужен для оказания максимально эффективной помощи женщинам при бесплодии».

Ракова уточнила, что данная программа является бесплатной для жительниц города и рассчитана на 12 месяцев. Проект, доступный в столичных женских консультациях и центрах женского здоровья, включает в себя комплекс исследований для выявления точной причины нарушения репродуктивной функции, лечение, а также при необходимости дальнейшую маршрутизацию в клиники для применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Отметим, что на первом этапе программы врачи оценивают работу эндокринной системы и количество яйцеклеток в яичниках пациентки. Для этого специалист проведет осмотр и предложит сделать УЗИ матки и придатков и сдать необходимые анализы: мазки на микрофлору и инфекции, передающиеся половым путем, а также анализы крови на гормоны. При необходимости доктор выдает направления на дополнительные исследования, в частности гистероскопию, лапароскопию и другие.

После того как врач соберет все необходимые данные, он сможет точно определить причины бесплодия. В зависимости от характера заболевания пациентке может быть назначено консервативное или оперативное лечение, в том числе у специалистов узкого профиля — психолога или эндокринолога. Кстати, оба этих врача наряду с терапевтом и акушером-гинекологом осуществляют прием пациенток в Центрах женского здоровья.

В рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи столичные врачи будут делать все возможное, чтобы беременность могла наступить естественным путем. Если же по истечении 12 месяцев желаемый результат не будет достигнут, а также в случае, если самостоятельное наступление беременности заведомо невозможно, женщину направляют в специализированную клинику, где ей помогут стать матерью при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе при помощи бесплатной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).