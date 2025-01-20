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Политика ,  
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В Иране сообщили о смертном приговоре певцу Tataloo за богохульство

Амир&nbsp;Хоссейн&nbsp;Магсудлу
Амир Хоссейн Магсудлу (Фото: amotataloo_org / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд в Иране приговорил к смертной казни за богохульство поп-певца Амира Хоссейна Магсудла (известного под псевдонимом Tataloo), но вскоре пресс-служба судебной власти назвала решение неокончательным. Об этом сообщает Iran International.

Издание пишет, что первой об окончательном смертном приговоре Tataloo сообщила газета Jame Jam, связанная с государственным телевидением Ирана.

Однако представители судебной системы отметили, что у певца есть право обжаловать приговор. «Недавно он получил право на снисхождение в соответствии с положениями закона. Снисхождение, или юридическая отсрочка, представляет собой меру, изложенную в уголовном праве, для оказания помощи осужденным в соответствии с правовосстановительным подходом», — заявили в пресс-службе.

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Tataloo — певец, выступающий в жанре рэпа и поп-музыки, ему 37 лет. С 2018 года он жил в Стамбуле. Он экстрадирован из Турции в Иран в 2023 году и с тех пор находится под стражей. По данным Iran International, исполнитель ранее поддерживал консервативную власть страны.

The Independent сообщает, что ранее Tataloo приговорили к пяти годам лишения свободы за пропаганду «проституции» и антиправительственные высказывания, а также публикацию «непристойного контента».

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Иран смертная казнь певец
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