В Иране сообщили о смертном приговоре певцу Tataloo за богохульство
Суд в Иране приговорил к смертной казни за богохульство поп-певца Амира Хоссейна Магсудла (известного под псевдонимом Tataloo), но вскоре пресс-служба судебной власти назвала решение неокончательным. Об этом сообщает Iran International.
Издание пишет, что первой об окончательном смертном приговоре Tataloo сообщила газета Jame Jam, связанная с государственным телевидением Ирана.
Однако представители судебной системы отметили, что у певца есть право обжаловать приговор. «Недавно он получил право на снисхождение в соответствии с положениями закона. Снисхождение, или юридическая отсрочка, представляет собой меру, изложенную в уголовном праве, для оказания помощи осужденным в соответствии с правовосстановительным подходом», — заявили в пресс-службе.
Tataloo — певец, выступающий в жанре рэпа и поп-музыки, ему 37 лет. С 2018 года он жил в Стамбуле. Он экстрадирован из Турции в Иран в 2023 году и с тех пор находится под стражей. По данным Iran International, исполнитель ранее поддерживал консервативную власть страны.
The Independent сообщает, что ранее Tataloo приговорили к пяти годам лишения свободы за пропаганду «проституции» и антиправительственные высказывания, а также публикацию «непристойного контента».
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