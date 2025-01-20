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Общество ,  
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В Таиланде изъяли рекордные 1,6 т метамфетамина

Фото: Sombat Muycheen / Fotodom / Shutterstock
Фото: Sombat Muycheen / Fotodom / Shutterstock

Власти Таиланда изъяли около 1,6 т кристаллического метамфетамина, это рекордная партия изъятых наркотиков этого типа, сообщает AFP со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мы впервые изъяли такое большое количество метамфетамина», — заявил глава Управления по борьбе с наркотиками Фанурат Лукбун.

Он отметил, что наркотики были спрятаны в хлопковых рулонах, на месте происшествия задержали четверых мужчин. По данным властей, запрещенный груз был отправлен из Африки через Индию и предназначался для Европы, США или Австралии, его обнаружили на складе в Бангкоке после поступившей информации.

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Фото:Jon Nazca / Reuters

В ноябре 2024 года полиция и таможня Испании конфисковали 13 т кокаина. Это стало крупнейшей партией наркотиков, обнаруженной в стране, после того как было перехвачено около 9,5 т кокаина летом 2023 года.

Запрещенный груз обнаружили в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас. Он предназначался компании из провинции Аликанте. В течение многих лет она получала большое количество фруктов из стран Южной Америки, но в итоге была ликвидирована.

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Теги
Таиланд метамфетамин Бангкок
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