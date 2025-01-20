В Таиланде изъяли рекордные 1,6 т метамфетамина
Власти Таиланда изъяли около 1,6 т кристаллического метамфетамина, это рекордная партия изъятых наркотиков этого типа, сообщает AFP со ссылкой на правоохранительные органы.
«Мы впервые изъяли такое большое количество метамфетамина», — заявил глава Управления по борьбе с наркотиками Фанурат Лукбун.
Он отметил, что наркотики были спрятаны в хлопковых рулонах, на месте происшествия задержали четверых мужчин. По данным властей, запрещенный груз был отправлен из Африки через Индию и предназначался для Европы, США или Австралии, его обнаружили на складе в Бангкоке после поступившей информации.
В ноябре 2024 года полиция и таможня Испании конфисковали 13 т кокаина. Это стало крупнейшей партией наркотиков, обнаруженной в стране, после того как было перехвачено около 9,5 т кокаина летом 2023 года.
Запрещенный груз обнаружили в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас. Он предназначался компании из провинции Аликанте. В течение многих лет она получала большое количество фруктов из стран Южной Америки, но в итоге была ликвидирована.
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