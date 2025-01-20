Санду объяснила, почему подала иск о клевете за оскорбление ее деда
Можно требовать отставки президента страны, критиковать его как политика, но если речь идет об обвинениях против семьи, то они должны быть доказанными, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью журналисту Натану Гарштя.
Журналист попросил Санду высказаться о судебном процессе против сельской учительницы Анны Михалаки. Президент ранее подала иск о защите чести и достоинства в суд на Михалаки, которая назвала деда Санду доносчиком и обвинила его в сжигании сельских икон.
«Это судебный процесс, и президент может обратиться в суд, как и любой другой гражданин», — сказала глава государства.
Пресс-секретарь Санду Игорь Захаров сообщил, что президент требует от Михалаки публичных извинений и компенсации в размере 50 тыс. лей ($2,6 тыс.).
Михалаки опубликовала пост с обвинениями Санду в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) в октябре 2024 года, за несколько дней до первого тура президентских выборов. Санду победила на выборах во втором туре, получив 55,33% голосов.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года
Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют
ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов