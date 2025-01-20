Санду объяснила, почему подала иск о клевете за оскорбление ее деда

Майя Санду (Фото: Aurelien Morissard / IMAGO / Global Look Press)

Можно требовать отставки президента страны, критиковать его как политика, но если речь идет об обвинениях против семьи, то они должны быть доказанными, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью журналисту Натану Гарштя.

Журналист попросил Санду высказаться о судебном процессе против сельской учительницы Анны Михалаки. Президент ранее подала иск о защите чести и достоинства в суд на Михалаки, которая назвала деда Санду доносчиком и обвинила его в сжигании сельских икон.

«Это судебный процесс, и президент может обратиться в суд, как и любой другой гражданин», — сказала глава государства.

Пресс-секретарь Санду Игорь Захаров сообщил, что президент требует от Михалаки публичных извинений и компенсации в размере 50 тыс. лей ($2,6 тыс.).

Михалаки опубликовала пост с обвинениями Санду в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) в октябре 2024 года, за несколько дней до первого тура президентских выборов. Санду победила на выборах во втором туре, получив 55,33% голосов.