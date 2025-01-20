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Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов толуол и диэтилфталат

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Дмитрий Гусев
Дмитрий Гусев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В составе популярных среди подростков аромаингаляторов выявлены опасные для здоровья вещества, сообщил Роспотребнадзор. Об этом говорится в ответе главы ведомства Анны Поповой на запрос депутата Государственной думы Дмитрия Гусева о проверке аромаингаляторов на наличие запрещенных или ограниченных к обороту веществ.

В ходе проверки аромаингаляторов Роспотребнадзор выявил в их составе опасные вещества, такие как толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат, которые не были указаны на упаковке, говорится в ответе Поповой на депутатский запрос. Эти соединения обладают раздражающим действием и могут негативно воздействовать на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки и желудочно-кишечный тракт.

Роспотребнадзор также отметил, что аромаингаляторы продавались с декларациями о соответствии, не имеющими оснований для выдачи, или вовсе без сопроводительных документов.

Продукция нарушала требования законодательства, включая отсутствие информации на русском языке, сведений о производителе и инструкции по безопасному применению. В ведомстве отметили, что, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, эти товары были сняты с продажи с крупных интернет-платформ, таких как Wildberries, прекращена их реализация в разделах «медицинские изделия» и «аптека».

Роспотребнадзор решил приостановить продажу «аромаингаляторов для носа»
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В декабре 2024 года Роспотребнадзор приостановил продажу «аромаингаляторов для носа» после выявления незаконных деклараций о безопасности продукции.

Как отмечает ведомство, ингаляторы набирали популярность среди подростков из-за яркого дизайна и различных вкусов. Они продавались без возрастных ограничений и рекламировались как средства для облегчения дыхания и борьбы с усталостью. После обращения Гусева о проверке состава аромаингаляторов на наличие запрещенных веществ маркетплейсы Wildberries и Ozon заблокировали продажу ингаляторов с эфирными маслами.

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Теги
Роспотребнадзор опасные вещества маркетплейс депутатский запрос
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