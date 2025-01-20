Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов толуол и диэтилфталат
В составе популярных среди подростков аромаингаляторов выявлены опасные для здоровья вещества, сообщил Роспотребнадзор. Об этом говорится в ответе главы ведомства Анны Поповой на запрос депутата Государственной думы Дмитрия Гусева о проверке аромаингаляторов на наличие запрещенных или ограниченных к обороту веществ.
В ходе проверки аромаингаляторов Роспотребнадзор выявил в их составе опасные вещества, такие как толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат, которые не были указаны на упаковке, говорится в ответе Поповой на депутатский запрос. Эти соединения обладают раздражающим действием и могут негативно воздействовать на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки и желудочно-кишечный тракт.
Роспотребнадзор также отметил, что аромаингаляторы продавались с декларациями о соответствии, не имеющими оснований для выдачи, или вовсе без сопроводительных документов.
Продукция нарушала требования законодательства, включая отсутствие информации на русском языке, сведений о производителе и инструкции по безопасному применению. В ведомстве отметили, что, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, эти товары были сняты с продажи с крупных интернет-платформ, таких как Wildberries, прекращена их реализация в разделах «медицинские изделия» и «аптека».
В декабре 2024 года Роспотребнадзор приостановил продажу «аромаингаляторов для носа» после выявления незаконных деклараций о безопасности продукции.
Как отмечает ведомство, ингаляторы набирали популярность среди подростков из-за яркого дизайна и различных вкусов. Они продавались без возрастных ограничений и рекламировались как средства для облегчения дыхания и борьбы с усталостью. После обращения Гусева о проверке состава аромаингаляторов на наличие запрещенных веществ маркетплейсы Wildberries и Ozon заблокировали продажу ингаляторов с эфирными маслами.
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