Выручка Турции от продажи сериалов в 2024 году превысила $500 млн

Турция заработала более $500 млн в 2024 году за продажу прав на снятые в стране телесериалы, сообщает TRT Haber.

Число зрителей турецких сериалов по всему миру составило почти 1 млрд человек. Свою медиапродукцию Анкара поставляет в более чем 150 стран. Наибольший интерес к турецким сериалам проявляют жители Ближнего Востока и Латинской Америки.

Всего за год страна экспортировала около 300 сериалов. Интерес к турецкому контенту может привлечь в страну новых туристов, отмечает телеканал.

В августе «Газета.Ru» писала, что за первое полугодие 2024 года россияне потратили 1,026 млн часов на просмотр телеканалов, демонстрирующих турецкие сериалы. Наибольший интерес к ним проявили зрители в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Самаре и Волгограде.