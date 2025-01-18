«Волшебник Изумрудного города» собрал ₽3 млрд к концу второго уикенда

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Фильм «Волшебник Изумрудного города» собрал в российском прокате более 3 млрд руб. к концу второго уикенда, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Общие сборы — 3 010 590 684 рубля», — говорится на сайте ЕАИС.

В частности, предпродажи билетов на картину составили более 327 млн руб., в день премьеры фильм собрал более 402 млн руб., в первый уикенд — более 2,6 млрд руб., во второй — более 297 млн руб.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина вышел на российские экраны 1 января 2025 года. Он стал лидером новогоднего проката и вошел в десятку самых кассовых картин в истории российского проката.

Кроме того, права на показ картины приобрели свыше 80 стран из Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы.