В думе Владивостока не увидели основания для лишения Лагутенко звания
Дума Владивостока не получала обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина из-за того, что он не проживает на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской думы.
Там указали, что в думу подобное обращение не поступало. Тему в думе прокомментировали «в связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания «Почетный гражданин города Владивостока», — сказал собеседник агентства. По его словам, присвоение этого звания не зависит от факта проживания обладателя награды на территории города.
Накануне «Российская газета» сообщила, что с подобной инициативой выступила председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова.
Звание почетного гражданина музыканту присвоили в апреле 2016 года.
Илья Лагутенко родился 16 октября 1968 года в Москве в семье художника-модельера Елены Борисовны и архитектора Игоря Витальевича Лагутенко. После смерти отца в 1969 году полугодовалый Илья вместе с матерью переехал в ее родной город Владивосток, где и вырос будущий певец. Там же в 1983 году образовалась группа «Мумий Тролль».
Весной 2022 года после начала военной операции группа приостановила концертную деятельность.
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