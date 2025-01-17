В думе Владивостока не увидели основания для лишения Ильи Лагутенко звания

В думе Владивостока не увидели основания для лишения Лагутенко звания

Илья Лагутенко (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Дума Владивостока не получала обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина из-за того, что он не проживает на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской думы.

Там указали, что в думу подобное обращение не поступало. Тему в думе прокомментировали «в связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания «Почетный гражданин города Владивостока», — сказал собеседник агентства. По его словам, присвоение этого звания не зависит от факта проживания обладателя награды на территории города.

Накануне «Российская газета» сообщила, что с подобной инициативой выступила председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова.

Звание почетного гражданина музыканту присвоили в апреле 2016 года.

Илья Лагутенко родился 16 октября 1968 года в Москве в семье художника-модельера Елены Борисовны и архитектора Игоря Витальевича Лагутенко. После смерти отца в 1969 году полугодовалый Илья вместе с матерью переехал в ее родной город Владивосток, где и вырос будущий певец. Там же в 1983 году образовалась группа «Мумий Тролль».

Весной 2022 года после начала военной операции группа приостановила концертную деятельность.