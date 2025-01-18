Ефимов рассказал об определении инвесторов для 14 проектов на конкурсах
По итогам 2024 года в рамках открытых конкурсов частные девелоперы получили в реализацию 14 проектов по возведению в Москве недвижимости различного назначения. Совокупная площадь этих объектов превышает 1 млн кв. м. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его оценкам, порядка 30% площадей составит жилье, остальное придется на коммерческую недвижимость. «Реализация этих проектов позволит создать в городе свыше 16 тыс. новых рабочих мест», — добавил Ефимов. Проекты расположены в семи административных округах Москвы: у крупных транспортно-пересадочных узлов, а также около поселка Коммунарка в Новой Москве.
На создание административно-делового центра «Коммунарка» приходится более половины указанных площадей. По 300 тыс. кв. м там придется на жилье и нежилую недвижимость — многофункциональные комплексы, под которые город в рамках аукциона уже передал девелоперу участки общей площадью почти 4 га, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Еще порядка 470 тыс. кв. м недвижимости появятся вблизи московских городских вокзалов Тимирязевская, Нижегородская и Петровско-Разумовская, станций метро «Генерала Тюленева» (район Теплый Стан) и «Мичуринский проспект» (Раменки), а также в Бирюлево.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов