Франция назвала неприемлемым наведение радара ПВО России на свой самолет

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посчитал неприемлимым наведение радара российской системы противовоздушной обороны (ПВО) на французский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем .

«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России», — написал Лекорню в своем аккаунте в соцсети X.



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