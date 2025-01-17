Франция назвала неприемлемым наведение радара ПВО России на свой самолет
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посчитал неприемлимым наведение радара российской системы противовоздушной обороны (ПВО) на французский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем .
«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России», — написал Лекорню в своем аккаунте в соцсети X.
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