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Белоруссия повысит тарифы на прокачку нефти по своей территории

Фото: Андрей Лянкевич / ЕРА / ТАСС
Фото: Андрей Лянкевич / ЕРА / ТАСС

В Белоруссии с 1 февраля устанавливаются новые тарифы на транспортировку нефти через территорию республики. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Рост цен коснется услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории Белоруссии. На участке Унеча (Высокое) — Адамова Застава будет взиматься 698,48 российского рубля за тонну нетто, Унеча (Высокое) — Броды — 239,52 российского рубля за тонну нетто.

Также установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба» на территории страны при расчетах в национальной валюте. Эти тарифы вырастут примерно на 11%.

Компания «Гомельтранснефть Дружба» обслуживает магистральный нефтепровод, осуществляющий перекачку нефти. Сырье поступает из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, а также транспортирует нефтепродукты по территории Белоруссии.

Предприятие обеспечивает функционирование около 1447 км нефтяной магистрали, а также обслуживает магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк — Фаниполь общей протяженностью 294 км.

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Белоруссия нефтепровод «Дружба»
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