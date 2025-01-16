Автомобиль сбил участницу студенческого протеста в Белграде. Видео

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Мужчина на машине сбил участницу студенческих протестов в центре Белграда, сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Водитель был за рулем Ford Focus Caravan, под машину попала 20-летняя девушка — она стояла на тротуаре. Авто провезло ее на крыше более 10 м.

Скорая доставила пострадавшую в реанимацию. По информации газеты Blic, жизни студентки ничего не угрожает. Водителя Ford Focus задержали.

Авария произошла на углу улиц Рузвельта и королевы Марии. В полиции отметили, что в автомобиле находились еще два человека.

«Полиция совместно с прокуратурой устанавливает все обстоятельства и факты данного события», — говорится в сообщении ведомства.

1 ноября на железнодорожной станции в Нови-Саде обрушился навес, жертвами стали 14 человек. Издание Blic писало, что упавшей конструкции было более 60 лет, она давно не ремонтировалась.

После этого по всей Сербии начались акции протеста, манифестации проводят в том числе студенческие сообщества. Демонстранты требуют отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также ареста всех лиц, которые, по их мнению, виновны в случившемся.