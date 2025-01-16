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Военная операция на Украине ,  
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ЕБРР намерен инвестировать в Украину €1,5 млрд в 2025 году

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Военная операция на Украине
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать в Украину в 2025 году €1,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Как и в предыдущем году, около 50% инвестиций пойдет на частный бизнес. Банк видит в Украине «хороший сельскохозяйственный конвейер», как отметил в интервью изданию Арвид Тюркнер, управляющий директор ЕБРР на Украине и в Молдавии.

«Планирование на Украине — сложная вещь», однако «возможно большее, если мы найдем правильные сделки», сказал Тюркнер.

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Также Тюркнер отметил, что Украина должна добиться прогресса в борьбе с коррупцией и в судебной реформе, чтобы улучшить инвестиционный климат, поскольку «есть надежда», что восстановление может начаться в этом году после прекращения огня или заключения мирного соглашения.

Направления инвестиций обусловлены «постоянными атаками России дронами и ракетами по украинским объектам энергетики» и также тем, что действия российских вооруженных сил «опустошили страну».

В 2024 году банк инвестировал в Украину €2,4 млрд, сосредоточившись на финансировании небольших объектов энергетики, обеспечивающих бесперебойной энергией жилье и предприятия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Европейский банк реконструкции и развития — инвестиционный механизм, созданный 40 странами для поддержания и развития в других странах рыночной экономики и демократии. Банк возник на фоне смены политического и экономического строя в странах Восточной Европы в 1991 году. Головной офис располагается в Лондоне.

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