В Новой Москве после реконструкции открылся городской вокзал Щербинка

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров 16 января открыли московский городской вокзал Щербинка на месте одноименной станции Курского направления МЖД. «Открытие нового городского вокзала в Щербинке дает дополнительный комфорт для жителей, удобство: МЦД-2, которое уже сократило значительно время подъезда к центральным вокзалам города, к Большой кольцевой линии метро, к МЦК», — заявил градоначальник (цитата по «РИА Новости»).

Ежедневно с нового городского вокзала будут уезжать порядка 25 тыс. москвичей и жителей соседних регионов, уточнил мэр.

«Для нас сегодняшнее событие символическое, поскольку здесь, в Щербинке, <...> расположены наши научные подразделения, по результатам работы которых мы потом получаем практически весь подвижной состав РЖД», — рассказал глава госкорпорации Олег Белозеров. Он напомнил, что в именно в этом пригороде проходили испытания беспилотной «Ласточки», которая уже работает на МЦК.

Главы столичного правительства и РЖД также подписали план-график развития Центрального транспортного узла на 2025–2026 годы. Согласно ему, планируются строительство еще семи московских городских вокзалов, а также реконструкция Ленинградского вокзала. Всего до 2035 года планируется создать или реконструировать 68 московских городских вокзалов. В результате их общее число превысит 150.

Фото: Карен Давидов для РБК Фото: Карен Давидов для РБК Фото: Карен Давидов для РБК Фото: Карен Давидов для РБК Фото: Карен Давидов для РБК Фото: Карен Давидов для РБК Фото: Карен Давидов для РБК Фото: Карен Давидов для РБК Фото: Карен Давидов для РБК

Также план предусматривает улучшение транспортного сообщения с областными центрами: в том числе замену подвижного состава на линиях МЦД и «на очень важном, перегруженном, Ярославском направлении», рассказал Собянин.

Московский городской вокзал «Щербинка» МЦД-2 был построен на месте устаревшей остановки пригородных электричек. В пешей доступности от нового вокзала живут и работают порядка 90 тыс. человек, сообщает агентство городских новостей «Москва». Реконструкция станции была проведена в рамках совместной программы РЖД и правительства Москвы за счет средств инвестиционной программы и субсидий мэрии. Во время работ на станции продолжали останавливаться электрички.

Всего пассажирами МЦД стали уже более 1 млрд человек, а МЦК — более 1,2 млрд человек, рассказал Олег Белозеров.