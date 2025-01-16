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Политика ,  
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ФСБ опубликовала архив о нацисте из Австрии, рубившем людей на части

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал рассекреченные архивные данные о палаче из Австрии штабс-ефрейторе вермахта Мартине Фойербахе, казнившем более 200 человек.

Согласно архивным данным, 29-летний Фойербах попал в плен к советским солдатам 20 марта 1944 года. «В ходе допросов выяснилось, что Фойербах лично повесил 120 человек, лично отрубил головы 80 человекам, десятерых лично казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и за ноги», — сказано в документах.

Было установлено, что Фойербах совершал эти преступления на территории Австрии, Польши, Югославии и Советского Союза. Австриец также признался, что у него был карманный календарь, где он записывал количество казненных им людей. «Эти записи я имел обыкновение перечитывать каждый вечер, будь то в роте или дома», — сказал Фойербах в ходе допроса.

ФСБ рассекретила документы о нацистском войске «Бранденбург-800»

В начале декабря 2024 года ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях формирования «Бранденбург-800», входившего в состав вермахта и проводившего карательные операции на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.

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ФСБ Австрия архив
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