Добрянские власти отвергли планы о переименовании улицы Курта Кобейна
Администрация Добрянского городского округа Пермского края отвергла сообщения о переименовании улицы Курта Кобейна из-за репутации музыканта. Об этом власти сообщили на официальной странице Добрянского округа в VK.
«В последнее время в СМИ распространяется информация о возможном переименовании улицы Курта Кобейна. Хотим подчеркнуть: мы подобных заявлений не делали, эта информация не соответствует действительности. Просим доверять только проверенным источникам информации», — заверили представители администрации Добрянского округа в комментарии к своему посту.
Ранее в Telegram-канале Ural Mash появилась информация о возможном переименовании улицы Курта Кобейна. По словам авторов публикации, местные власти недавно узнали о существовании этой улицы и выразили недовольство в связи с обстоятельствами смерти известного музыканта.
Курт Кобейн (1967–1994) — культовый американский музыкант, вокалист и гитарист группы Nirvana, считающийся одной из ключевых фигур в истории гранжа. Его хриплый голос, проникновенные тексты и харизма сделали Nirvana символом целого поколения, а альбом Nevermind (1991) — мировым феноменом.
5 апреля 1994 года Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку.
Власти округа рассказали, что такая улица действительно существует и расположена неподалеку от деревни Ельники. Название ей было официально присвоено в 2018 году в рамках постановления администрации Краснослудского поселения.
На сегодняшний день улица Курта Кобейна включает всего два дома. Инициаторами такого названия могли быть местные жители, однако точной информации об этом в архивах нет.
Администрация отметила, что, несмотря на ограниченное число построек, улица продолжает привлекать внимание общественности благодаря своему необычному имени.
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