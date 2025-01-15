Добрянские власти отвергли планы о переименовании улицы Курта Кобейна

Фото: Администрация Добрянского городского округа

Администрация Добрянского городского округа Пермского края отвергла сообщения о переименовании улицы Курта Кобейна из-за репутации музыканта. Об этом власти сообщили на официальной странице Добрянского округа в VK.

«В последнее время в СМИ распространяется информация о возможном переименовании улицы Курта Кобейна. Хотим подчеркнуть: мы подобных заявлений не делали, эта информация не соответствует действительности. Просим доверять только проверенным источникам информации», — заверили представители администрации Добрянского округа в комментарии к своему посту.

Ранее в Telegram-канале Ural Mash появилась информация о возможном переименовании улицы Курта Кобейна. По словам авторов публикации, местные власти недавно узнали о существовании этой улицы и выразили недовольство в связи с обстоятельствами смерти известного музыканта.

Курт Кобейн (1967–1994) — культовый американский музыкант, вокалист и гитарист группы Nirvana, считающийся одной из ключевых фигур в истории гранжа. Его хриплый голос, проникновенные тексты и харизма сделали Nirvana символом целого поколения, а альбом Nevermind (1991) — мировым феноменом. 5 апреля 1994 года Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку.

Власти округа рассказали, что такая улица действительно существует и расположена неподалеку от деревни Ельники. Название ей было официально присвоено в 2018 году в рамках постановления администрации Краснослудского поселения.

На сегодняшний день улица Курта Кобейна включает всего два дома. Инициаторами такого названия могли быть местные жители, однако точной информации об этом в архивах нет.

Администрация отметила, что, несмотря на ограниченное число построек, улица продолжает привлекать внимание общественности благодаря своему необычному имени.