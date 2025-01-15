В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар, сообщает местный портал V1.RU со ссылкой на оперативные службы города.
Собеседник издания уточнил, что на предприятии загорелись установка и два теплообменника. Огонь удалось потушить, в результате пожара никто не пострадал.
«Точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием», — рассказали порталу в оперативных службах.
По данным V1.RU, пожар произошел на НПЗ ЛУКОЙЛа, огонь заметили жители Красноармейского района, где расположен завод этой компании. В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в Красноармейском районе поступило в 2:22 мск. По данным ведомства, горело неэксплуатируемое двухэтажное здание, огонь удалось потушить спустя примерно три часа.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления МЧС по Волгоградской области.
В середине декабря пожар произошел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Причиной возгорания стала атака БПЛА.
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