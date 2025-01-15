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Актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко умер в возрасте 57 лет

Олег Бойко в сериале &laquo;Невский. Охота на Архитектора&raquo;
Олег Бойко в сериале «Невский. Охота на Архитектора» (Фото: Триикс Медиа)

Российский актер Олег Бойко умер после неудачной операции на сердце. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» сообщила его двоюродная сестра Варвара.

«Не стало нашего коллеги и товарища по сериалу «Особый случай» Олега Бойко», — рассказала актриса Анна Бачалова. По ее словам, 57-летний актер ушел из жизни 12 января. Ему ставили шунт в сердце, после чего он около месяца находился в реанимации больницы № 67.

По словам сестры покойного, актер скончался 12 января. Причину смерти она не назвала. Прощание с ним состоится 15 января в крематории Хованского кладбища.

Олег Бойко родился 5 апреля 1967 года в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Окончил Горьковское высшее военное училище тыла, а также Ярославский театральный институт им. Волкова и РЭУ им. Плеханова.

Работал в Рыбинском театре драмы. Несколько лет жил и работал в странах Западной Африки. Снимался в сериалах «Морозов», «Мент в законе-8», «Пятницкий. Глава третья», «Особый случай», «Десять стрел для одной», «Балабол-3» и других. Всего актер за свою карьеру снялся в 50 картинах.

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