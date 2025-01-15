На параде в Индии прошагают робособаки. Видео
В Индии на параде, посвященном Дню армии, покажут робособак. Тренировка перед парадом с их участием попала на видео очевидцев. На кадрах видно, как по плацу идут робособаки, а за ними — операторы с пультами в руках. Парад пройдет 15 января.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов