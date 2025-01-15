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Технологии и медиа ,  
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На параде в Индии прошагают робособаки. Видео

На параде в Индии прошагают робособаки

На параде в Индии прошагают робособаки. Видео
Video

В Индии на параде, посвященном Дню армии, покажут робособак. Тренировка перед парадом с их участием попала на видео очевидцев. На кадрах видно, как по плацу идут робособаки, а за ними — операторы с пультами в руках. Парад пройдет 15 января.

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