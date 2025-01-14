В частной косметологии в Москве во время процедуры умерла пациентка
Следователи столичного управления Следственного комитета (СК) проводят проверку после смерти женщины при проведении косметологической процедуры в частной клинике в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В управлении СК отметили, что проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.
В Басманной межрайонной прокуратуре Москвы сообщили, что женщина была 1984 года рождения. Там добавили, что ведомство контролирует установление обстоятельств ее смерти.
По данным управления СК, женщина пришла на косметологическую процедуру в частную клинику, расположенную на Рубцовской набережной в центре столицы, 14 января. Она пожаловалась на плохое самочувствие во время проведения процедуры и через непродолжительное время умерла.
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