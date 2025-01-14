Суд в Москве заочно приговорил мэра Днепра к девяти годам колонии

Борис Филатов (Фото: Днепровский городской совет)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил мэра города Днепра 52-летнего Бориса Филатова (включен в реестр экстремистов и террористов) к девяти годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Он признан виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку, а также в распространении ложной информации о российской армии.

Кроме того, суд лишил Филатова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и сетей, сроком на четыре года. Он находится в международном розыске. Приговор еще не вступил в законную силу.

По данным следствия, в апреле 2022 года, находясь за пределами России, Филатов разместил в мессенджере и социальных сетях публичное обращение, в котором выражал презрение к русским и призывал к насильственным действиям в отношении них. Он также распространил ложные сведения о якобы противоправных действиях Вооруженных Сил России.

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против Филатова уголовное дело в связи с его публикацией с призывом убивать россиян по всему миру. Такой пост в своем телеграм-канале днепровский мэр выложил после событий в городе Буча под Киевом.

В начале того же месяца СМИ, в том числе агентства Reuters и AFP, а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.

Российское Минобороны назвало фото и видео из Бучи постановкой и заявило, что российские военные непричастны к убийствам гражданских лиц. За то время, пока город был под их контролем, «ни один местный житель не пострадал», сообщали в министерстве.