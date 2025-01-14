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Политика ,  
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Кириенко заявил о запросе на социальные технологии нового типа

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В России сейчас существует запрос в большей степени на социальные, а не на политические технологии, заявил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во вторник на площадке национального центра «Россия», представляя новый «Конкурс социальных архитекторов».

«Время идет и сегодня все больше запрос на выборах не на политические технологии в чистом виде, а на социальные. Грань, на мой взгляд, одна, что является целью — просто победа на выборах, когда выборы прошли и технологии закончились, или реальные изменения в жизни людей. Если реальные изменения жизни людей к лучшему, то это уже не совсем политическая технология», — объяснил Кириенко.

По его словам, новый конкурс должен стать «следующим шагом в развитии социальных, общественных, гуманитарных, политических наук». «Россия всегда была сильна специалистами в социальных и общественных науках. С приходом 1990-х помимо обществоведов, политологов, социологов пришел запрос на политтехнологов. Причина была очень понятная — впервые в стране появились конкурентные выборы, появилась потребность не только в людях, которые могут все объяснить, но и в людях, которые могут спроектировать политический процесс, управлять политическим процессом и обеспечить победу кандидата партии на выборах», — рассказал Кириенко.

Однако в избирательных кампаниях последнего времени, при разработке стратегий развития все чаще звучит запрос на социальные изменения, сказал замруководителя администрации президента. По его словам, есть запрос на работу представителей общественных и гуманитарных наук, «целью которых станет не просто экспертиза, не просто научное объяснение того, что происходит, а изменение жизни к лучшему». В качестве примера успешных социальных проектов он привел работу фонда «Круг добра», проекты развития комфортной городской среды и другие.

«Конкурс социальных архитекторов» будет проведен по поручению президента Владимира Путина как часть работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, говорится в пресс-релизе конкурса. Его организаторы — Экспертный институт социальных исследований при поддержке АНО «Россия — страна возможностей», РАНХИГС и Мастерская управления «Сенеж».

Цель конкурса — выявление перспективных профессионалов, имеющих опыт реализации успешных социальных проектов, для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и включения в реализацию актуальных общественно значимых инициатив на федеральном, региональном и местном уровнях.

По словам члена экспертного совета конкурса Павла Безручко, организаторы ожидают около 3 тыс. участников. Конкурс будет проводиться в пяти номинациях, среди которых «руководитель проекта», «медиаменеджер», «интернет-технолог». Победители получат право на участие в образовательной программе, реализуемой Президентской академией на базе Мастерской управления «Сенеж», и стажировку. Финал конкурса организаторы планируют провести во втором квартале этого года.

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