Социальный проект мэрии помог найти наставников 220 детям-сиротам

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

За четыре с лишним года работы проект департамента труда и соцзащиты Москвы «Давай дружить!» помог исполнить заветные желания 220 детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. О промежуточных итогах программы рассказала вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Основная цель программы — познакомить ребят с профессионалами в той сфере, которая представляет для них наибольший интерес. «В прошлом году участники встречались с космонавтами, а также побывали в Московском планетарии, — привела пример заммэра. — Любители кино и телевидения смогли пообщаться с известными актерами, а еще увидеть, как создаются новости».

Встреча со звездами не ограничивается одним лишь общением: для ребят проводят мастер-классы, организуют экскурсии и спортивные занятия. Так, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в прошлом году навестила девочку Василису из центра для детей-сирот. Вместе с ней и ее друзьями они изготовили футболки с индивидуальным дизайном. А 13-летний Миша, который передвигается на инвалидной коляске, благодаря проекту «Давай дружить!» воплотил мечту своей жизни — покатался на вертолете.

Тем самым социальные программы помогают юным москвичам найти не только друзей, но и наставников, подчеркнула Ракова: «Мы нацелены на создание здоровой и благоприятной среды для детей в трудной жизненной ситуации. Для этого подключаем социальные службы, которые помогают семьям решать различные вопросы, а ребятам из центров для детей-сирот обретать семьи».