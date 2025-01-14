 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Социальный проект мэрии помог найти наставников 220 детям-сиротам

Ракова: социальный проект «Давай дружить!» помог уже 220 московским ребятам
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

За четыре с лишним года работы проект департамента труда и соцзащиты Москвы «Давай дружить!» помог исполнить заветные желания 220 детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. О промежуточных итогах программы рассказала вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Основная цель программы — познакомить ребят с профессионалами в той сфере, которая представляет для них наибольший интерес. «В прошлом году участники встречались с космонавтами, а также побывали в Московском планетарии, — привела пример заммэра. — Любители кино и телевидения смогли пообщаться с известными актерами, а еще увидеть, как создаются новости».

Встреча со звездами не ограничивается одним лишь общением: для ребят проводят мастер-классы, организуют экскурсии и спортивные занятия. Так, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в прошлом году навестила девочку Василису из центра для детей-сирот. Вместе с ней и ее друзьями они изготовили футболки с индивидуальным дизайном. А 13-летний Миша, который передвигается на инвалидной коляске, благодаря проекту «Давай дружить!» воплотил мечту своей жизни — покатался на вертолете.

Тем самым социальные программы помогают юным москвичам найти не только друзей, но и наставников, подчеркнула Ракова: «Мы нацелены на создание здоровой и благоприятной среды для детей в трудной жизненной ситуации. Для этого подключаем социальные службы, которые помогают семьям решать различные вопросы, а ребятам из центров для детей-сирот обретать семьи».

Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Доля сделок без ипотеки в Москве достигла 85%

Как новые санкции повлияют на российский футбол

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
дети-сироты благотворительность Алина Загитова Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Радулов заявил, что не плевал в арбитра в матче против СКАСпорт, 13:01
Алиханов оценил пользу от централизованного набора вьетнамцев на заводыПолитика, 13:01
В МХТ простились с Евгенией Добровольской. ФоторепортажОбщество, 12:56 
Социальный проект мэрии помог найти наставников 220 детям-сиротамГород, 12:54
Лавров рассказал, с какой мыслью надо Байдену «досидеть»Политика, 12:53
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» ТрампуПолитика, 12:47
Володин заявил о недобросовестной работе «ряда министерств»Политика, 12:42
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Задержанный за попытку отравления работников ОПК назвал обещанный гонорарПолитика, 12:37
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 12:35
Кремль назвал важную часть визита президента Ирана в РоссиюПолитика, 12:27
Лучший защитник-бомбардир СКА объявил о возвращении в СШАСпорт, 12:22
Появились кадры прощания с Евгенией ДобровольскойОбщество, 12:21
И слежка, и прослушка: как «умные» устройства вторгаются в частную жизньPro, 12:17
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:16