Совет Евросоюза одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

Европейский союз (ЕС) официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», которая направлена на скорую переброску войск по территории Европы без задержек на границах. Решение об этом опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенный вклад в реализацию проекта», — говорится в документе.

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