 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Роли и песни польской актрисы Барбары Рыльской. Видео

Роли и песни польской актрисы Барбары Рыльской, умершей в 88 лет

Роли и песни польской актрисы Барбары Рыльской. Видео
Video

Польская актриса театра и кино Барбара Рыльска умерла в субботу, 11 января, в возрасте 88 лет. Актрису прозвали польской Марлен Дитрих за ее популярность в 60-е годы прошлого века.

Среди картин, в которых она снялась, были «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Юлия, Анна, Геновефа», «Разводов не будет» и «Разыскиваемый, разыскиваемая».

Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года. Окончила варшавскую Академию драматического искусства, затем работала в Варшавском театре комедии, выступала в варшавском театре «Людовы», позже, по 2013 год, — в театре «Квадрат».

Читайте РБК в Telegram.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
актриса кино театр похороны
Материалы по теме
Умерла польская актриса Барбара Рыльска
Общество
Умерла 116-летняя женщина, считавшаяся самым старым человеком в мире
Общество
Умерла создательница сериала «Паровозик Томас» Бритт Эллкрофт
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 18:05
Украинские пограничники стрельбой остановили уклонистов на границе с ЕСПолитика, 21:35
Клуб Ларионова за девять минут отыгрался с 0:3, но все равно уступилСпорт, 21:27
Пожар в тульском военном госпитале локализовалиОбщество, 21:11
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 21:11
В четырех регионах объявили об опасности ударов с воздухаПолитика, 21:04
Салливан заявил, что Киеву придется снизить возраст мобилизации до 18 летПолитика, 21:02
Семейная ипотека — 2025: условия, документы, нюансыНедвижимость, 21:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 20:58
Зарплатный проект: как конкуренция между банками поменяла правила игрыОтрасли, 20:56
Оператор стейблкоина USDT Tether перенесет штаб-квартиру в СальвадорКрипто, 20:54
В аэропорту Красноярска мужчина напал с ножом на человекаОбщество, 20:48
На очистку от мазута песка с пляжей Анапы власти отвели до двух месяцевОбщество, 20:41
Какие районы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. КартаОбщество, 20:35
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33