Роли и песни польской актрисы Барбары Рыльской. Видео
Польская актриса театра и кино Барбара Рыльска умерла в субботу, 11 января, в возрасте 88 лет. Актрису прозвали польской Марлен Дитрих за ее популярность в 60-е годы прошлого века.
Среди картин, в которых она снялась, были «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Юлия, Анна, Геновефа», «Разводов не будет» и «Разыскиваемый, разыскиваемая».
Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года. Окончила варшавскую Академию драматического искусства, затем работала в Варшавском театре комедии, выступала в варшавском театре «Людовы», позже, по 2013 год, — в театре «Квадрат».
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