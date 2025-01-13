Роли и песни польской актрисы Барбары Рыльской. Видео

Роли и песни польской актрисы Барбары Рыльской, умершей в 88 лет

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Польская актриса театра и кино Барбара Рыльска умерла в субботу, 11 января, в возрасте 88 лет. Актрису прозвали польской Марлен Дитрих за ее популярность в 60-е годы прошлого века.

Среди картин, в которых она снялась, были «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Юлия, Анна, Геновефа», «Разводов не будет» и «Разыскиваемый, разыскиваемая».

Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года. Окончила варшавскую Академию драматического искусства, затем работала в Варшавском театре комедии, выступала в варшавском театре «Людовы», позже, по 2013 год, — в театре «Квадрат».