На юге Японии произошло мощное землетрясение. Видео
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Южной Японии в районе Кюсю 13 января. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK.
После землетрясения в японских префектурах Миядзаки и Коти были выпущены предупреждения о возможном цунами высотой до одного метра. В городе Миядзаки зафиксировали 20-сантиметровое цунами. Оно достигло суши в течение 30 минут после землетрясения, передает NHK.
Информации о пострадавших и повреждениях не поступало, сообщил AP. Жителям некоторых прибрежных районов было приказано эвакуироваться в качестве меры предосторожности. Один мужчина получил легкие травмы на Кюсю после падения с лестницы.
На атомных электростанциях «Иката» и «Сендай», которые находятся недалеко от эпицентра землетрясения, не было зафиксировано никаких аномалий. Работа станций продолжается в обычном режиме.
Японское метеорологическое агентство (JMA) проверяет, связано ли землетрясение с Нанкайской впадиной — зоной, где под морем Филиппинская плита поглощается Евразийской плитой. Этот процесс вызывает сильные землетрясения примерно раз в 100–150 лет, и сейсмическая активность в этом районе может быть признаком возможного мегаземлетрясения.
В августе 2024 года JMA уже выпускало предупреждение о повышенной вероятности мегаземлетрясения после другого сейсмического события с магнитудой 7,1.
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