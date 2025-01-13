Местные жители заметили в Киеве военную технику с флагами России

Местные жители заметили в Киеве военную технику, рядом с которой водружен российский флаг. Об этом пишет украинское издание Telegraf.

Издание опубликовало видео, на котором около здания стоит военный грузовик КрАЗ 6322. Около него — люди в военной форме и с белыми повязками на ногах (во время конфликта на Украине используются российскими военными для опознания на поле боя). Издание пишет, что кадры сняты в Дарницком районе Киева.

При этом на машине регистрационный номер — не российского образца.

На кадрах могут быть «съемки какого-то военного фильма», пишет также издание «Страна.ua».