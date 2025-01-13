Моди открыл стратегически важный тоннель в Джамму и Кашмир в Индии

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл стратегически важный туннель Z Mork в районе Сонмарг в штате Джамму и Кашмир, сообщила газета Amar Ujala.

«Теперь расстояние преодолено», — сказал Моди.

Кашмир — спорная территория Индии и Пакистана, которая преимущественно населена мусульманами. После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — ее статус не был закреплен официальными соглашениями. Часть территории оказалась под контролем Пакистана (Азад-Кашмир), другая часть — под контролем Индии (штат Джамму и Кашмир); в индийской части Кашмира сильны сепаратистские настроения. Ранее Конституция Индии закрепила за Джамму и Кашмир автономию, однако в 2019 году правительство страны приняло решение отменить особый статус штата.

По словам Моди, строительство туннеля ускорит развитие туризма в регионе, а также придаст новый импульс торговле. Премьер отметил, что строительство этого объекта важно для всей Индии. Он убежден, что жители этого штата и региона Ладакха движутся в новом направлении, вся Индия должна работать вместе.

Ладакх — историческая и географическая область в Индии, находящаяся неподалеку от границы с Китаем. С 2019 года является союзной территорией, отделенной от Джамму и Кашмир.

Строительство туннеля в Сонмарг началось в 2015 году. Стоимость проекта составила $932 млн, а протяженность этого тоннеля — 6,5 км, уточнила AP. Он проложен на шоссе Шринагар-Лех. Тоннель также важен с точки зрения обороны в Ладакхе.