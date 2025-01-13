Хинштейн сообщил о двух раненных беспилотником супругах-пенсионерах

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Супруги-пенсионеры получили осколочные ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что на момент удара машина находилась на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.

Пожилые люди получили ранения разной степени тяжести — у мужчины 1950 года рождения повреждены руки, а его жена 1951 года рождения получила множественные ранения груди и ног.

Им оказали первую помощь и экстренно повезли в областную больницу, говорится в сообщении.

Хинштейн вновь призвал жителей региона не посещать районы, подвергающиеся обстрелам.

Ранее в январе Хинштейн призвал проживающих в Курской области не возвращаться в населенные пункты, расположенные в серой зоне региона. «Убедительно прошу жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты так называемой серой зоны: пока это небезопасно», — написал он.

До этого, 3 января, Хинштейн рассказывал о гибели мужчины в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в серой зоне. «Вновь хочу напомнить жителям т. н. серой зоны приграничья, <...> что нахождение в ней пока еще влечет прямую угрозу для жизни и здоровья. Именно по этой причине все жители серой зоны, включая и погибшего мужчину с семьей, ранее были временно отселены», — отмечал врио губернатора.