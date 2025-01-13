Скандальный рекламщик Benetton умер от редкой болезни

Оливьеро Тоскани (Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images)

Бывший креативный директор итальянской марки одежды Benetton и фотограф Оливьеро Тоскани, который рекламировал эту марку одежды через поднятие острых социальных проблем, умер на 83-м году жизни. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на его родственников.

Мужчина умер в одной из больниц Италии от редкого заболевания — амелоидоза (нарушения белкового обмена), от которого он страдал в течение двух лет, говорится в сообщении.

Тоскани родился в 1942 году в Милане в семье профессионального фоторепортера. Он окончил Школу искусств в городе Цюрих в Швейцарии, стал работать в модной индустрии.

В 1973 году он провел рекламную кампанию для марки Jesus Jeans, которая вызвала бурную реакцию церкви и общественности, — на очень коротких шортах девушки разместили цитату из Евангелия: «Кто любит меня, следует за мной». Рекламу запретили в Италии. В 1984 году Тоскани начал снимать для Benetton, а в 1986 году ее основатель Лучано Бенеттон назначил Тоскани креативным директором. Тоскани придумал слоган компании — «Объединенные цвета Benetton» (United Colors of Benetton). Если первые рекламные работы показывали радостных молодых людей разных рас и культурных традиций, то вскоре Тоскани перешел к вопросам расизма, политики, экологии, религии и других тем. Тоскани привлек большое внимание к марке, покидал бренд в 2000 году, однако вернулся в 2018-м, но проработал лишь два года и вновь ушел на фоне скандала с обрушением моста Моранди в Генуе.