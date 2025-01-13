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Россиянам напомнили о следующей короткой рабочей неделе

«Работа.ру»: в конце апреля в России будет трехдневная рабочая неделя

Следующая короткая рабочая неделя будет в конце апреля и продлится три дня, сообщила «РИА Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Длинные выходные будут в начале мая, когда рабочая неделя продлится всего три дня: с 28 по 30 апреля. Рабочий день 30 апреля будет сокращенным.

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Согласно производственному календарю, россиян ждут четыре выходных подряд в честь Дня весны и труда в начале мая. Первомайские выходные продлятся с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье). Также четыре дня подряд будут отдыхать в честь Дня Победы, с 8 по 11 мая (с четверга по воскресенье).

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