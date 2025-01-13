Власти Китая начали платить по долгам квартирами

Местные органы власти Китая вслед за китайскими застройщиками начали использовать непроданные квартиры для погашения долгов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание приводит в пример поставщика газа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, который в счет долга в $25 млн принял у государственных предприятий в городе Чанцзи 260 недостроенных квартир в одном из жилых комплексов.

Такая форма оплаты долга «лучше, чем ничего», отметил старший научный сотрудник Национального института финансов и развития Китая Брюс Панг.

Впервые схему уплаты непроданных квартир в счет долгов была применена китайскими девелоперами в 2022 после резкого падения продажи жилья в Китае. Так, компания Shimao Group выставила на продажу 34 объекта стоимостью $12 млрд из-за высокой долговой нагрузки. По данным WSJ, всего в Китае накопилось 90 млн пустующих жилых помещений.

Падение спроса на жилье привело к росту долгов у местных органов власти, которые в течение многих лет получали триллионы юаней от продажи земли под строительство домов, пишет издание. Росту задолженности также поспособствовали расходы на инфраструктуру.

В середине декабря WSJ описала «порочный круг» проблем в экономике Китая. Она столкнулась с переизбытком мощностей и снижением спроса, из-за чего компании снижают цены, откладывают инвестиции и увольняют сотрудников, что еще больше сдерживает расходы, а покупатели откладывают покупки в ожидании дальнейшего падения цен.

Власти Китая заявляли о намерении проводить более активную фискальную политику и «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику, пообещали повысить внутренний спрос и стабилизировать рынок жилья.