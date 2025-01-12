В Дубае канатоходец прошел между двумя небоскребами. Видео

В Дубае эстонец Яан Русе прошел по 100-метровому канату между двумя небоскребами

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Эстонец Яан Русе, который является трехкратным чемпионом мира по слэклайну (хождение по слабонатянутой стропе), прошел по 100-метровому канату, протянутому между двумя небоскребами в Дубае, сообщает Emirates News Agency.

Канат был натянут между небоскребами Jumeirah Emirates Towers на высоте 224 м. Русе прошел по нему дважды — от одной башни к другой и обратно.

Эстонец прошелся по канату в день своего 33-летия.