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В Дубае канатоходец прошел между двумя небоскребами. Видео

В Дубае эстонец Яан Русе прошел по 100-метровому канату между двумя небоскребами

В Дубае канатоходец прошел между двумя небоскребами. Видео
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Эстонец Яан Русе, который является трехкратным чемпионом мира по слэклайну (хождение по слабонатянутой стропе), прошел по 100-метровому канату, протянутому между двумя небоскребами в Дубае, сообщает Emirates News Agency.

Канат был натянут между небоскребами Jumeirah Emirates Towers на высоте 224 м. Русе прошел по нему дважды — от одной башни к другой и обратно.

Эстонец прошелся по канату в день своего 33-летия.

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Дубай ОАЭ канатоходец Эстония небоскреб
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