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«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении детей из гетто

«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении еврейских детей из гетто

Издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены» после обращения читателей, сообщила издательская группа на своем сайте.

«Издательство «Эксмо» благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге «Дети Ирены». В настоящее время книга Тилар Маццео «Дети Ирены» снята с продажи и не поставляется в книжные магазины», — говорится в публикации.

О какой фразе идет речь, «Эксмо» не уточняет.

Сейчас в издательстве идет внутреннее дисциплинарное разбирательство, а книга отправлена на дополнительную экспертизу.

Книга «Дети Ирены» рассказывает историю Ирены Сендлер, спасшей 2500 еврейских детей из гетто в Варшаве. 

«Эксмо» проверит необходимость маркировки «18+» на «Драконе» Шварца
Общество
Фото:eksmo.ru

В ноябре 2024 года «Эксмо» планировало провести дополнительную проверку с юристами и редакторами, чтобы подтвердить необходимость маркировки «18+» для сборника произведений драматурга Евгения Шварца «Дракон» (по названию одной из его пьес) или пересмотреть это решение. В Минцифры тогда заявили РБК, что никаких рекомендаций в отношении пьесы «Дракон» не направляли.

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«Эксмо» издательство книги проверка
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