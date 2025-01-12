«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении детей из гетто
Издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены» после обращения читателей, сообщила издательская группа на своем сайте.
«Издательство «Эксмо» благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге «Дети Ирены». В настоящее время книга Тилар Маццео «Дети Ирены» снята с продажи и не поставляется в книжные магазины», — говорится в публикации.
О какой фразе идет речь, «Эксмо» не уточняет.
Сейчас в издательстве идет внутреннее дисциплинарное разбирательство, а книга отправлена на дополнительную экспертизу.
Книга «Дети Ирены» рассказывает историю Ирены Сендлер, спасшей 2500 еврейских детей из гетто в Варшаве.
В ноябре 2024 года «Эксмо» планировало провести дополнительную проверку с юристами и редакторами, чтобы подтвердить необходимость маркировки «18+» для сборника произведений драматурга Евгения Шварца «Дракон» (по названию одной из его пьес) или пересмотреть это решение. В Минцифры тогда заявили РБК, что никаких рекомендаций в отношении пьесы «Дракон» не направляли.
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