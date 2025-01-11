Умер заслуженный артист России Валерий Демин
В возрасте 82 лет умер народный артист Удмуртской республики, заслуженный артист России Валерий Демин, сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев во «ВКонтакте».
«14 января, во вторник, в 10:00 в Государственном театре оперы и балета УР имени П.И. Чайковского состоится гражданская панихида, в 11:00 — отпевание», — рассказал Соловьев.
Демин родился в Оренбургской области в 1942 году. Он окончил Ленинградское музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории, с 1968 года работал в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского (ранее — Государственный музыкальный театр УАССР).
В 1970–1980 годах он исполнял главные роли в таких постановках, как «Веселая вдова», «Летучая мышь» и «Цыганский барон». В 1990-е участвовал в операх «Пиковая дама», «Травиата», «Русалка».
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