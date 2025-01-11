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Общество ,  
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В Крыму сообщили о массированной атаке хакеров на мобильных операторов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Хакеры атаковали крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Крыму, сообщила пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи республики.

«Идет массированная DDoS-атака. <...> Некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей», — говорится в сообщении.

До этого ведомство сообщало о DDoS-атаках на оператора связи «Миранда-медиа» в декабре 2024 года.

DDoS-атаки (Distributed Denial of Service, или «отказ в обслуживании») — это попытка злоумышленников перегрузить сервер очень большим количеством запросов. Этот отвлекающий маневр позволяет хакерам украсть данные со взломанного сайта.

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Крым DDos-атаки мобильные операторы
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