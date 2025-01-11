В Крыму сообщили о массированной атаке хакеров на мобильных операторов
Хакеры атаковали крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Крыму, сообщила пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи республики.
«Идет массированная DDoS-атака. <...> Некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей», — говорится в сообщении.
До этого ведомство сообщало о DDoS-атаках на оператора связи «Миранда-медиа» в декабре 2024 года.
DDoS-атаки (Distributed Denial of Service, или «отказ в обслуживании») — это попытка злоумышленников перегрузить сервер очень большим количеством запросов. Этот отвлекающий маневр позволяет хакерам украсть данные со взломанного сайта.
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