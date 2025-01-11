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Суд запретил британцу искать на свалке диск с биткоинами на $730 млн

Суд запретил британцу искать на свалке выброшенный диск с биткоинами на $730 млн
Суд запретил мужчине искать диск с биткоинами, выброшенный в 2013 году, валюта на котором сейчас стоит около $730 млн. Британец просил предоставить ему доступ к свалке или компенсацию в $604 млн
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В Великобритании суд запретил мужчине рыться на свалке, чтобы найти выброшенный в 2013 году жесткий диск с биткоинами, который сейчас стоит около £598 млн ($730 млн), сообщает Би-би-си.

Как утверждает Джеймс Хауэллс, диск по ошибке выбросил в 2013 году его бывший партнер, после чего последние 12 лет мужчина пытался найти диск или получить доступ к кошельку, чтобы восстановить валюту.

Хауэллс организовал команду экспертов для поиска жесткого диска. Однако городской совет города Ньюпорта обратился к судье с просьбой отклонить иск, в котором тот просил предоставить ему доступ к свалке или компенсацию в размере £495 млн ($604 млн).

Судья Кейзер Кейси заявил, что нет «разумных оснований» для подачи иска и «нет реальной перспективы» добиться успеха в ходе судебного разбирательства.

Цена биткоина побила исторический рекорд
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Фото:VCG / Visual China Group / ТАСС

Биткоин появился в январе 2009 года, его создателем считается Сатоши Накамото. 9 февраля 2011 года валюта впервые сравнялась по стоимости с долларом США.

В середине декабря 2024 года, цена биткоина впервые в истории преодолела отметку $106 тыс. и в очередной раз побила исторический рекорд. На момент создания материала, стоимость биткоина составляет $94,5 тыс., следует из данных криптобиржи Binance.

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