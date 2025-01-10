Собянин открыл новый мост через Москву-реку

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон. Он связал части района, разделенные водоемом, сообщается в телеграм-канале градоначальника.

«Для жителей улиц Корабельной, Речников и Судостроительной путь до станции метро «Нагатинский Затон» сократился в три раза — с 19 до шести минут. Пассажирам регулярного речного транспорта стало проще и удобнее добираться от метро до причала», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что за последние годы в районе появились станция Большой кольцевой линии метро, комфортное жилье, новая социальная инфраструктура, был обновлен Южный речной вокзал.

Район продолжает развиваться, заявил мэр во время церемонии открытия моста, сообщило агентство городских новостей «Москва». Так, ведутся работы по благоустройству расположенного рядом парка «Коломенское», были благоустроены набережные, запущены речные суда.

Строительство моста через Нагатинский Затон было начато в феврале 2023 года и завершено в декабре 2024-го. Проект реализован за счет средств Адресной инвестиционной программы столицы. Длина мостового пролета — 219 м, он имеет форму полумесяца. Пешеходная зона имеет ширину 4,5 м, велосипедная дорожка — 2 м.

За последние три года в столице возведено пять пешеходных мостов, говорится в сообщении мэра. До 2027 года будет построено еще четыре: два через затон Новинки и по одному — через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили».