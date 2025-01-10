В 2025 году в Москве появится 300 новых пешеходных переходов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В течение наступившего года в столице обустроят порядка 300 новых пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте московского ЦОДД.

«Это создаст для жителей больше удобных и безопасных маршрутов и позволит быстрее добираться до нужных мест», — уверены в центре. Новые переходы появляются в том числе по просьбам жителей Москвы, говорится в сообщении. Чаще всего москвичи хотят видеть новые переходы вблизи станций метро, МЦК, МЦД; рядом с остановками городского транспорта, школами и другими социальными объектами.

Центр работает и над другими проектами по улучшению дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей, сообщается на сайте. Так, в 2025 году в городе появится около 100 новых островков безопасности, на 30 перекрестках нанесут вафельную разметку, на 100 новых участков появятся удобные парковки. ЦОДД также работает над улучшением движения на 50 загруженных участках.

В прошедшем 2024 году специалисты ЦОДД изменили скоростной режим на 105 участках, вблизи социальных объектов и мест с высокой аварийностью, обустроили более 400 пешеходных переходов и 328 островков безопасности, установили или обновили 321 светофор, а благодаря переразметке появилось 140 дополнительных полос на участках с напряженным движением. Также в городе стало на 15 тыс. парковочных мест больше.

Кроме того, в городе демонтировали около 2 тыс. устаревших дорожных конструкций, а навигационные щиты заменили на современные экраны. Камеры на дорогах города теперь фиксируют не только превышение скорости, но и нарушения правил проезда возле трамвайных остановок и стоянку автомобилей на островках безопасности.