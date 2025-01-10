В Ташкенте арестовали четырех человек по делу о гибели журналистки

Инесса Паперная (Фото: Инесса Паперная / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали четверых человек по уголовному делу о гибели журналистки из России Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко в отеле Karaman Palace Hotel в октябре 2024 года. Об этом сообщает портал kun.uz.

Оперативники задержали владельца гостиницы А. Хужакулова, продавцов отопительного котла З. Джамолдинова и А. Юсупова и сантехника Н. Курбонова, пишет издание. Им предъявили обвинение по п. «а», ч. 4, ст. 186 Уголовного кодекса Узбекистана — производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель людей. Задержанных арестовали.

По данным следствия, Хужакулов и Курбонов установили отопительный котел в гостинице, но он уже был устаревшим и отработавшим срок эксплуатации, а также у него был удален сифон из системы отвода конденсата. Дымоходы газового оборудования также были установлены с нарушениями технических и нормативных требований.

Паперную и Радченко, а также 48-летнего гражданина Узбекистана Хушнуда Удекова нашли мертвыми в отеле Karaman Palace Hotel в Ташкенте в октябре 2024 года. По предварительной версии, они отравились газом, который попал в номер через вентиляцию после чистки бассейна. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в крови у Паперной следы соединения гемоглобина и углекислого газа.