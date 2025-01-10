 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ташкенте арестовали четырех человек по делу о гибели журналистки

Инесса&nbsp;Паперная
Инесса Паперная (Фото: Инесса Паперная / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали четверых человек по уголовному делу о гибели журналистки из России Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко в отеле Karaman Palace Hotel в октябре 2024 года. Об этом сообщает портал kun.uz.

Оперативники задержали владельца гостиницы А. Хужакулова, продавцов отопительного котла З. Джамолдинова и А. Юсупова и сантехника Н. Курбонова, пишет издание. Им предъявили обвинение по п. «а», ч. 4, ст. 186 Уголовного кодекса Узбекистана — производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель людей. Задержанных арестовали.

По данным следствия, Хужакулов и Курбонов установили отопительный котел в гостинице, но он уже был устаревшим и отработавшим срок эксплуатации, а также у него был удален сифон из системы отвода конденсата. Дымоходы газового оборудования также были установлены с нарушениями технических и нормативных требований.

Власти сообщили, что нашли в крови погибшей в отеле журналистки из России
Общество
Инесса Паперная

Паперную и Радченко, а также 48-летнего гражданина Узбекистана Хушнуда Удекова нашли мертвыми в отеле Karaman Palace Hotel в Ташкенте в октябре 2024 года. По предварительной версии, они отравились газом, который попал в номер через вентиляцию после чистки бассейна. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в крови у Паперной следы соединения гемоглобина и углекислого газа.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России

В Москве в 2025 году построят четыре станции метро

Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Узбекистан Ташкент журналистка гибель арест
Материалы по теме
Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами
Спорт
В Донецке простились с погибшим при атаке ВСУ журналистом «Известий»
Политика
Журналист L'Equipe узнал, что украинец не перешел в ПСЖ из-за Сафонова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
Суд начал рассмотрение дела двух готовивших теракты в России пилотов ВСУПолитика, 17:01
Собянин открыл новый мост через Москву-рекуГород, 16:56
Росавиация увидела санкционное давление в рекомендациях ЕС по полетамПолитика, 16:51
5 новых корейских иномарок в России. Раньше они не продавалисьАвто, 16:50
Генераторы инвестиций: как GenAI-стартапы привлекают миллиардыТренды, 16:50
Лучшего бомбардира Чемпионшипа дисквалифицировали за плевок в соперникаСпорт, 16:43
Как работает полный привод с системой Torque-VectoringAutonews, 16:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Reuters узнал об «одних из самых жестких санкций» США против нефти России⁠Политика, 16:40
Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией в этом годуПолитика, 16:40
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 16:40
В 2025 году в Москве появится 300 новых пешеходных переходовГород, 16:38
Председателя Еврокомиссии не пригласили на инаугурацию ТрампаПолитика, 16:37
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихсяЭкономика, 16:35
На США пришлось 25% мощности майнинга в декабре. Что изменилосьКрипто, 16:28