Амурского тигра выпустили на волю в Приморье. Видео
Амурского тигра, пойманного в ночь на 9 января в Хасанском муниципальном округе, выпустили на волю в Приморье, сообщает минприроды Хабаровского края.
Тигра выпустили в естественную среду обитания на территории заказника «Средне-Уссурийский». Хищника поймали в окрестностях села Филипповка: он нападал на собак в ряде сел на юге региона.
Пойманная особь — взрослый упитанный самец. Его доставили в реабилитационный центр «Тигр» в село Алексеевка, где был проведен первичный осмотр, не выявивший клинических признаков травм или заболеваний.
Зверя выпустили в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой на территории заказника «Средне-Уссурийский» в районе границы Приморского и Хабаровского краев.
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