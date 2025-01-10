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Амурского тигра выпустили на волю в Приморье. Видео

Опубликованы кадры с амурским тигром, которого выпустили на волю в Приморье

Амурского тигра выпустили на волю в Приморье. Видео
Video

Амурского тигра, пойманного в ночь на 9 января в Хасанском муниципальном округе, выпустили на волю в Приморье, сообщает минприроды Хабаровского края.

Тигра выпустили в естественную среду обитания на территории заказника «Средне-Уссурийский». Хищника поймали в окрестностях села Филипповка: он нападал на собак в ряде сел на юге региона.

В Хабаровском крае тигр напал на человека
Общество
Фото:Vaclav Sebek / Shutterstock

Пойманная особь — взрослый упитанный самец. Его доставили в реабилитационный центр «Тигр» в село Алексеевка, где был проведен первичный осмотр, не выявивший клинических признаков травм или заболеваний.

Зверя выпустили в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой на территории заказника «Средне-Уссурийский» в районе границы Приморского и Хабаровского краев.

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