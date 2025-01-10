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Общество ,  
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ФСБ сообщила о перехвате контрабанды радиационного источника

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

ФСБ пресекла контрабанду радиационного источника, используемого для проверки работоспособности установок военного назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По информации ведомства, задержанный действовал в интересах одного из государств в Центральноазиатском регионе, разрешительные документы на вывоз источника из России у него отсутствовали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса России — контрабанда радиационных источников группой лиц по предварительному сговору.

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В конце декабря в Москве задержали студента за контрабанду боевой экипировки в Китай. Правоохранители обнаружили в общежитии, где проживает молодой человек, более 100 «предметов военного назначения российского и советского производства».

Среди них были бронежилеты с защитными экранами, бронеплиты, бронепластины, гильзы и предметы, «по конструкции напоминающих противотанковый гранатомет», рассказали тогда в ФТС.

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