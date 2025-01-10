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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Италии пообещала Зеленскому лучшие позиции на мирных переговорах

Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому лучшие позиции на мирных переговорах с Россией, сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Политики провели личную встречу в Риме, переговоры длились около часа.

Мелони в ходе беседы заявила о всесторонней поддержке Киева со стороны Италии. Итальянский премьер отметила необходимость создания для Украины «наилучших возможных условий построения справедливого и прочного мира».

10 января Зеленского примет президент страны Серджо Маттарелла.

Италия не поддержала решение Байдена по ударам вглубь России
Политика
Джорджа Мелони

В ноябре Мелони в ходе пресс-подхода на полях саммита G20 заявила, что Италия не поддерживает решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России.

При этом политик отметила, что понимает шаг американского лидера. По ее словам, соответствующее решение Байдена стало «ответом на атаки со стороны России». Мелони добавила, что Рим сделал другой выбор и сосредоточен на обеспечении Киева системами ПВО.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джорджа Мелони фото

Джорджа Мелони

политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
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