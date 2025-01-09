В Москве изменят расписание электричек из-за обновления инфраструктуры

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До конца января изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Изменения затронут электрички савеловского, белорусского, горьковского и казанского направлений. Корректировки расписания связаны «с развитием инфраструктуры», заявили в МЖД.

Так, на савеловском направлении на некоторых участках «пройдет усиление объектов энергообеспечения». Такие объекты есть на перегонах Каналстрой — Вербилки и Савелово — Талдом. На станции Икша пройдут подготовительные работы для строительства моста, а на строящейся станции Петровско-Разумовская будут монтировать конструкции распределительного зала, фасад, пройдут отделочные работы.

На станции Можайск белорусского направления также обновят энергетические объекты, а на Тестовской — пассажирскую инфраструктуру.

На горьковском направлении, на станции Железнодорожная, продолжат строить «устройство схода на платформу с конкорса», также продолжится монтаж его пролетного строения». Ремонтные работы пройдут и на казанском направлении — на перегоне Люберцы-1 — Быково.