Около Нижегородской ГЭС заметили дым

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Очевидцы сообщили о задымлении в районе Нижегородской ГЭС. В пресс-службе предприятия рассказали РБК что во время проведения ремонтных работ случился пожар на крыше, были эвакуированы сотрудники, сейчас возгорание ликвидировано.

«Пострадавших и ущерба нет. Ситуация не повлияла на работу

электростанции и движение транспорта по автодорожному

мосту, проходящему по сооружениям Нижегородской ГЭС», — указали в пресс-службе станции.

На место происшествия приехали несколько пожарных машин, пишет nn.ru. Огонь уже потушили.