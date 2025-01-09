Около Нижегородской ГЭС заметили дым
Очевидцы сообщили о задымлении в районе Нижегородской ГЭС. В пресс-службе предприятия рассказали РБК что во время проведения ремонтных работ случился пожар на крыше, были эвакуированы сотрудники, сейчас возгорание ликвидировано.
«Пострадавших и ущерба нет. Ситуация не повлияла на работу
электростанции и движение транспорта по автодорожному
мосту, проходящему по сооружениям Нижегородской ГЭС», — указали в пресс-службе станции.
На место происшествия приехали несколько пожарных машин, пишет nn.ru. Огонь уже потушили.
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