Синоптики предупредили о гололедице в столичном регионе до 20 января

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Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. «Период предупреждения — с 16:00 9 января до 2:00 20 января. На отдельных участках дорог гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас погода в Москве сохраняет переменчивый характер, отмечают в Гидрометцентре. Причина в высокой активности западных циклонов. «Тепло и солнце — редкое сочетание для Москвы в январе, но четверг порадует и тем и другим. В пятницу очередной циклон придет в центр Европейской России с облаками и осадками, снег перейдет в дождь, между ними местами найдется место и гололеду. В субботу тоже будет возможен дождь, но к вечеру он будут переходить в снег, и в воскресенье температура будет уже ниже 0°C», — говорится на сайте центра.

В начале следующей недели москвичей ожидает «мягкий зимний вариант погоды». Так, в понедельник и вторник, 13 и 14 января, днем ожидается мороз до минус шести градусов, а ночью — до минус восьми.

8 января в столице была зафиксирована максимальная среднесуточная температура для этого дня с 1948 года: плюс 3,2 °C, сообщила ранее РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. А что касается абсолютных температур, то рекорд для 8 января был зафиксирован в 2005 году, когда температура достигала плюс 5°C.



Зима будет неоднородной, сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, оттепели будут сменяться сильными морозами. Однако преобладать все же будет теплая и мягкая погода.