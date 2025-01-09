Певец Алексей Воробьев рассказал, как покинул Лос-Анджелес из-за пожаров
Российский музыкант и актер Алексей Воробьев сообщил, что ему пришлось покинуть дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров, охвативших леса в штате Калифорния и перекинувшихся на жилые дома.
Как рассказал исполнитель в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), он и его пес Моцарт «были вынуждены эвакуироваться, такие новости». Вместе с собакой он сначала уехал в сторону пляжа, а позже добрался до отеля.
До этого Воробьев готовился к эвакуации: собрал вещи, подготовил документы, облил прилежащую к дому территорию водой.
Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата. Около 130 тыс. человек эвакуированы, пять человек погибли.
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