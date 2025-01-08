Умер 28-летний стример игры Dota 2 Максим Спокойнич
Российский стример игры Dota 2 Максим Спокойнич умер от онкологии в возрасте 28 лет. Об этом сообщила девушка геймера Елизавета в его телеграм-канале.
7 января стримеру стало плохо, ему вызвали скорую. По словам партнерши геймера, Спокойнич испытывал сильные боли из-за онкозаболевания. Дату и место похорон девушка не назвала, назвав это личным делом семьи.
Девушка Спокойнича отметила, что у блогера был особый взгляд на лечение от рака, он понимал, что «медицина была бессильна».
Dota 2 — многопользовательская стратегическая видеоигра, в которой игрокам нужно защитить собственную базу и уничтожить вражескую. Она была разработана и издана американской компанией Valve в 2013 году. Турниры по Dota 2 являются одними из самых рейтинговых среди киберспортивных дисциплин.
В Telegram геймер вел канал под названием Spokoynich, на него были подписаны почти 93 тыс. человек. На платформе Twitch за стримами блогера следили 234 тыс. пользователей.
РБК обратился за комментарием к девушке Спокойнича Елизавете и его другу Егору Тряпкину.
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